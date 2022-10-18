Могут ли в россии свергнуть путина: разведка Украины

Руководитель главного управления разведки МО Украины и генерал-майор Кирилл Буданов прокомментировал возможное свержение президента рф владимира путина.

Об этом сообщил в интервью YouTube-каналу «Орестократия».

У Буданова спросили, рассматривают российские чиновники переворот и отстранение путина от власти, а также связаны ли с этим рамзан кадыров и евгений пригожин. По словам главы разведки, окружение диктатора не является «однородной массой».

«Ну это не блок кадырова и пригожина. Есть то, что называется башнями кремля. Иными словами, одни там являются условными «голубями», другие – условными «ястребами». Обе эти башни понимают, что дела очень плохи, просто у них «немножко» разнятся мысли, как из этой ситуации выходить», – сказал чиновник.

По словам Буданова, одна часть считает, что необходимо остановиться и урегулировать ситуацию мирным образом, а другая хочет идти до конца, ибо считает, что рф распадется, если не остановится.

«Поэтому сейчас появился новый тезис, кстати, его совершенно уж откровенно озвучивает и руководство россии: наша главная задача не проиграть. Уже не идет речь о том, чтобы выиграть, – не проиграть. «Мы не можем позволить проиграть», «главное – не проиграть» и так далее – интерпретации разные, но посыл именно этот. Я с ним здесь согласен: проигрыш рф неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

Помимо этого, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!