В москве возле останкинской башни прогремели взрывы, вспыхнул пожар — опубликовано видео

На месте пожара поднялся столб черного дыма.

В ночь с 12 на 13 сентября в москве в россии* произошел пожар и были слышны взрывы у останкинской башни.

На месте пожара поднялся столб черного дыма.

Очевидцы сообщили о громком "хлопке" на северо-востоке москвы.

В мчс россии тем временем заявили, что на нововолодыкинском проезде якобы вспыхнул мусор и что, мол, возгорание оперативно ликвидировали.

Отметим также, что вчера ночью российские оккупанты заявили о ракетном ударе по Севастопольскому судостроительному заводу в оккупированном Крыму.

По словам «губернатора» города михаила развожаева, в результате атаки вспыхнул пожар и 24 человека получили ранения.

Коллаборант заявил, что пожар произошел «не на гражданском объекте» и что для мирных жителей «нет никакой опасности».

Видео взрывов и огромного пламени смотрите здесь.

Верфь на Крымском полуострове, аннексированном россией в 2014 году, строит и ремонтирует корабли и подводные лодки для российского черноморского флота, который совершает беспилотные и ракетные удары по Украине.

В последние месяцы Украина усилила нападения на полуостров. Ранее на этой неделе Украина также заявила, что вернула стратегические черноморские нефтяные вышки , которые были захвачены россией в 2015 году.

Курсор писал ранее, что в москве на одной улице нашли сразу два обезглавленных трупа.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!