Завод является одним из старейших предприятий химической промышленности в рф.

Российские СМИ сообщают, что ночью дрон-камикадзе взорвался на территории "редкинского опытного завода".

Согласно предварительным данным, около 4 утра неизвестный беспилотный аппарат упал на складской территории завода, арендованной компанией "спецнефтьпродукт". В результате взрыва пострадала одна пустая цистерна, а также были повреждены окна в ближайшем здании на территории предприятия. Никто не пострадал.

Факт атаки беспилотника подтвердил местный губернатор игорь руденя.

В россии традиционно заявили, что дрон успешно сбили и он упал на территории стратегически важного предприятия, случайно повредив одну из цистерн, которая оказалась пустой.

Следует отметить, что "редкинский опытный завод" является одним из старейших предприятий химической промышленности в рф и занимается производством химической продукции для авиационной и космической промышленности.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!