Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

В *щербинке (московская область, рф) происходит пожар в торговом центре.

Об этом сообщает российское издание "Осторожно, москва".

В МЧС заявили, что на месте инцидента горят покрышки и картон. Информации о пострадавших пока что не поступало. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

Ранее мы писали, что в ночь 21 сентября на территории оккупированного Крыма прошла спецоперация сил СБУ и ВМС Украины. С помощью беспилотных аппаратов был нанесен мощный удар по аэродрому "Саки".

Есть информация, что спецслужбы воспользовались беспилотниками, успешно перегрузившими российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), после чего произошел выпуск ракет "Нептун". Остальные подробности узнайте здесь.

Также "Курсор" сообщал, что опубликовано видео с моментом прилета в отель с постояльцами, который находится в Черкассах.

Поимо этого бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки рф Сергей Жирнов рассказал, что в кремле думают о состоянии кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!