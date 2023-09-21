«Все плохо»: экс-сотрудник кгб рассказал, что в кремле думают о состоянии кадырова

Экс-сотрудник кгб рассказал новые детали относительно состояния кадырова.

Пресс-секретарь путина* дмитрий песков подтвердил, что у самопровозглашенного лидера Чечни рамзана кадырова «все плохо".

Об этом украинскому 24 каналу сказал экс-сотрудник кгб и службы внешней разведки рф Сергей Жирнов.

"Песков подтвердил официально то, что у кадырова все плохо,", – сказал Жирнов, объяснив, что на это указал тот момент, когда песков, отвечая на вопрос о состоянии главаря Чечни, сказал, что кремль якобы не занимается его здоровьем.

Жирнов отметил, что 29 июня песков тоже заявлял о том, что кремлю"неизвестно, где находится евгений пригожин", а впоследствии песков сообщил, что 29 июня путин встречался с главой чвк "вагнер".

Когда песков говорит, что "мне ничего неизвестно о кадырове", это свидетельствует о том, что он подтвердил, что главарь чечни находится в столице рф, в центральной клинической больнице, в коме и при смерти, заявил Жирнов.

Курсор писал, что кадыров неожиданно опубликовал якобы новое видео из больницы.

Напомним, что востоковед рассказал,почему смерть кадырова может стать катастрофой для россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!