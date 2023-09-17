В больницу, где якобы лечат кадырова, продолжают прибывать авто - СМИ пишут о смерти главы Чечни

К территории комплекса продолжают съезжаться известные российские персоны.

Появилась новая информация об активности возле Центральной клинической больницы в *москве, где якобы проходит лечение главарь Чечни рамзан кадыров.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Вкратце напомним, что сегодня, 17 сентября, возле ЦКБ зафиксировали "очень странную обстановку". Туда начало прибывать много дорогих автомобилей с госномерами Чечни или других субъектов, но с жителями Чечни в салоне.

Также по территории всего комплекса рассредоточились бородатые мужчины спортивного телосложения. По словам источников, автомобили стоят с мигалками, а также "все на улице, чего-то ждут", подробнее о чем читайте и смотрите здесь.

Кроме этого, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев заявил, что кадыров умер. Он ограничился коротким сообщением, не сообщая дополнительных подробностей.

Также появились новые подробности от очевидцев, находящихся у столичной больницы. Так, большая часть машин возле больницы так или иначе связаны с Чеченской республикой – они либо зарегистрированы в Грозном или даже в родовом селе кадыровых Ахмат-юрте.

Большинство из номеров с регионами москвы и Чеченской республики параллельно используют на разных авто, а некоторые среди них и вовсе числятся за другими транспортными средствами. Каждый из дублей имеет буквенные значения КРА или АМР с 95-м регионом.

Тем не менее есть автомобили, приехавшие в больницу с оригинальными знаками. К примеру, у двух "Мерседесов" столичные номера А581НР77 и А257МР97.

Первый зарегистрировали на Кирилла Чижова, помощника и водителя некоего Саида. Источнику расследователей удалось опознать в пассажире человека, который похож на полномочного представителя рамзана кадырова Саида Бекбарзова.

"Седовласый мужчина одетый в голубой свитер и серые штаны прогуливался по территории ЦКБ в компании здоровенной охраны из чеченцев и молодых земляков", – сказано в сообщении.

Касательно другого правительственного "Мерседеса" с синей мигалкой на крыше упоминается, что он числится за МВД Чеченской республики, а открытые источники машину и вовсе связывают с начальником МВД Республики. Есть "утечки", согласно которым этим авто управлял помощник кадырова Саидахмед Эльдарбиев.

Кроме этого, тюнингованным "Гелендвагеном" управлял человек, сильно похожий на племянника кадырова ГИБДД Чечни Идриса Черхигова. 34-летний бородатый мужчина часто путается со своим дядей из-за внешнего сходства.

Ранее российский политик предположил, как потенциальная смерть кадырова изменит рф и ход войны в Украине.

Также "Курсор" сообщал, кем кремль хочет заменить кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!