Таинственное исчезновение кадырова – СМИ выяснили новые подробности

Это связано с видео, записанное недавно путинистом.

После слухов об ухудшении состоянии здоровья главы Чечни *рамзана кадырова журналистам удалось геолоцировать видео, опубликованное в его Telegram-канале.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что размещенные недавно кадры сняли в резиденции кадырова в центральной части Грозного. Это видео путинист записал, когда прогуливался под дождем.

Он обратился к тем, "кто не может отличить правду от лжи в интернете". Рамзан порекомендовал таким людям больше прогуливаться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.

Журналисты пишут, что установить местоположение кадырова удалось благодаря лесополосе высоких деревьев, траве и зданию на заднем фоне. Также они сопоставили данные о погоде в тот день.

В прошедшее воскресенье утром и днем в Грозном шли дожди и была пасмурная погода. В то же время все предыдущие дни недели дожди зафиксированы не были.

Ранее появилась информация, что кадырову провели точечную трансплантацию, но органу не удалось прижиться. Все это прошло в одной из московских больниц.

Отмечается, что медики планируют провести повторную операцию по пересадке почки. Состояние главаря Чечни остается критическим. По словам источника в чеченской диаспоре, периодически кадыров приходит в сознание, во время чего к нему приезжают соратники для разделения власти между преемниками.

"Курсор" сообщал, что к больнице, где якобы лечат кадырова, продолжают прибывать авто, а также появилась информация смерти главы Чечни.

Помимо этого недавно миллиардер Илон Маск сделал новое скандальное заявление о войне в Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!