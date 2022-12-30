Москва заявила, что у нее «никогда не закончатся ракеты» — аналитики ISW

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска запустили 69 крылатых ракет и 23 беспилотника по Украине, и что украинские средства ПВО сбили 54 ракеты и не менее 11 беспилотников.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские источники сообщили, что российские войска нанесли удары по целям, в первую очередь по объектам инфраструктуры, во Львовской, Киевской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии, тепла и воды. При этом, российские источники утверждали, что россияне также наносили удары по целям в Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областям.

Кроме этого, Минобороны Беларуси заявило, что белорусские ПВО сбили украинскую ракету С-300 во время волны российских ударов, и что ее обломки упали на территорию Беларуси.

Аналитики отметили, что министерство обороны рф ответило на продолжающиеся оценки Запада о том, что оно сильно истощило свои запасы высокоточного оружия на фоне массированного удара по Украине, заявив, что у него никогда не закончатся ракеты «калибр».

Эксперты ISW ранее оценивали, что россия значительно истощила свой арсенал систем высокоточного оружия, но, вероятно, в ближайшее время продолжат наносить рактеные удары по Украине.

Глава Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у российских сил достаточно ракет для нанесения еще двух-трех крупномасштабных ударов.

Ранее Курсор писал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине. Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.

Массированная атака рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области. В Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне сообщений о 120 ракетах, которыми рф атаковала Украину.

Напомним, что рф устроила новую массированную атаку по Украине: первые подробности и фото.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.