Давление на канцлера Шольца относительно скорейшей передачи Киеву крылатых ракет Taurus усиливается.

Германия должна увеличить поставки оружия Украине.

Об этом заявила глава оборонного комитета парламента Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что политик усиливает давление на канцлера Олафа Шольца по вопросу поставок Киеву большего количества оружия.

"Теперь мы должны немедленно доставить (дальнобойные крылатые ракеты - ред.) Taurus, потому что при целенаправленном использовании крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", - сказал Штрак-Циммерман.

На вопрос, будет ли она считать законным нападение Украины на российскую территорию с помощью немецких крылатых ракет, политик ответила утвердительно.

«Международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Совершенно независимо от того, где было произведено оружие и кто его поставил», - подчеркнула Штрак-Циммерман, добавив, что это касается и временно оккупированного Крыма, через который организуются поставки для российской армии.

Как сообщал Курсор, все профильные ведомства Соединенных Штатов заявили о готовности передать Украине тактические ракеты ATACMS. Решение остается за американским лидером Джо Байденом. Об этом заявил помощник Конгресса США на условиях анонимности.

"Если этого не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал "нет", - заявил чиновник.

Еще мы писали, что представитель рф в ООН пожаловался на страх, что Зеленский ударит его молотком.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!