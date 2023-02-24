В ISW рассказали, как рф хочет втянуть в войну Беларусь и Молдову

Российская федерация* продолжает свой террор против Украины, но ВСУ на протяжение года отражают атаки противника, сохраняя свою независимость и свободу. Агрессор понимает, что в одиночку не начнет новое масштабное наступление, поэтому может попытаться втянуть в войну против Украины как Беларусь, так и Молдову.

Об этом пишет Институт по изучению войны (ISW).

Аналитики процитировали Оперативное командование «Север», которое заявило, что в четверг, 23 февраля, российские захватчики могут под чужим флагом совершить провокации в приграничных районах Черниговской области. Там украинские разведчики наблюдали передвижение колонны техники без опознавательных знаков, а еще там зафиксировали солдат, форма которых напоминает украинских военнослужащих. Россия может попытаться обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности неопределенной страны, и скорее всего, речь идет о Беларуси. Недавно Александр Лукашенко заявил, что его армия вступит в войну при условии, что Украина совершит нападение первой.

Похожая ситуация наблюдается и в Приднестровье. В стране-агрессоре начали жаловаться на возможную провокацию против оккупированной части Молдовы якобы со стороны украинских военных.

«Курсор» писал ранее, что украинские военные продолжают противостоять российской агрессии, аналитики ISW считают, что в 2023 году Украина может вернуть себе инициативу на фронте, но чтобы это произошло, важна реализация одного условия.

Еще мы писали, что страны-члены НАТО должны серьезно подготовиться к такому сценарию, при котором москва будет полностью контролировать Беларусь.

Напомним, что санкции, введенные против россии, серьезно подорвали оборонную промышленность страны-агрессора, поэтому кремль, чтобы продолжать войну с Украиной и усиливать свою армию, нацелился на белорусские заводы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!