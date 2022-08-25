«На любом уровне»: в рф заявили, что «готовы» к переговорам с Киевом

Глава комитета госдумы рф* по международным делам и лидер лдпр леонид слуцкий заявил, что не исключает возможность возобновления диалога с Киевом.

Украина и российская федерация в марте текущего года прекратили вести переговоры относительно урегулирования военного конфликта. Но в госдуме отметили, если Киев проявит инициативу и захочет возобновить диалог, то рф готова это обсудить.

Об этом заявил глава комитета госдумы рф по международным делам и лидер лдпр леонид слуцкий, передает российское пропагандистское информагентство.

По его словам, москва будет реагировать и обсуждать возможность возобновления переговорного процесса, если украинская власть заявит, что готова провести их в любом формате и на любом уровне.

При этом, слуцкий отметил, что ему пока сложно понять, как вести диалог о прекращении полномасштабной войны с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский назвал событие, после которого переговоры с российской федерацией потеряют всякий смысл.

Еще мы писали, что президент россии владимир путин во время общения с президентом Турции Эрдоганом якобы заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Зеленским.

Напомним, переговоры между Украиной и российской федерацией по урегулированию военного конфликта приостановились еще в марте, но по словам британского эксперта Тимоти Эша президент рф предложит украинской стороне мирное соглашение уже в конце текущего года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!