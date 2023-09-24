На Донбассе ввели комендантский час и военную цензуру - что ждет жителей оккупированных территорий

Среди прочего, жителям запрещено проведение митингов, демонстраций, пикетирований, забастовок и других собраний.

Комендантский час по будням ввели в так называемой "донецкой народной республике".

Соответствующий указ подписал главарь днр денис пушилин*, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что указом на территории днр установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов.

Также в период действия комендантского часа ограничивается движение общественного и частного транспорта при отсутствии специального разрешения, нахождение граждан на улице и в других общественных местах, за исключением сотрудников некоторых служб и и органов безопасности.

Кроме того, документ устанавливает военную цензуру на почтовые отправления, телефонные разговоры и общение в интернете. Механизмы этой цензуры должны разработать представители фсб и оккупационной администрации псевдореспублики.

Помимо этого, запрещено проведение митингов, демонстраций, пикетирований, забастовок и других собраний.

Как сообщал Курсор, на днях во временно оккупированном украинском городе Донецк прогремел мощный взрыв. В результате над городом поднимаются черные столбы дыма. Об этом сообщили местные соцсети и опубликовали соответствующее видео.

Удар пришелся по зданию оккупационной администрации, возглавляемой главой "ДНР" денисом пушилиным.

Напомним, ранее украинские войска взяли штурмом Андреевку Донецкой области. Бойцы разгромили противника и взяли город под свой контроль.

До этого мы писали о том, что спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины. По словам Ильи Евлаша, на Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!