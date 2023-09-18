В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв в здании администрации "ДНР" - первые кадры и подробности

Оккупационные власти пока не комментировали данную информацию.

Во временно оккупированном украинском городе Донецк прогремел мощный взрыв. В результате над городом поднимаются черные столбы дыма.

Об этом сообщают местные соцсети и публикуют соответствующее видео.

Отмечается, что удар пришелся по зданию оккупационной администрации, возглавляемой главой "ДНР" денисом пушилиным*.

На кадрах с места происшествия видно задымление в центре Донецка. Оккупационные власти пока не комментировали данную информацию.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Клещеевка на Бахмутском направлении Донецкой области. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

"Могу подтвердить, это произошло благодаря усилиям 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной бригады Нацполиции "Лють", - рассказал военный.

Как сообщал Курсор, на днях украинские войска взяли штурмом Андреевку Донецкой области. Бойцы разгромили противника и взяли город под свой контроль. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Силы обороны в ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области. Сейчас они наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в заявлении.

До этого мы писали о том, что спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины. По словам Ильи Евлаша, на Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!