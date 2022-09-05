На Запорожской АЭС отключена последняя линия, соединяющая станцию ​​с энергосистемой Украины

По информации НАЭК «Энергоатом», российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг станции. Сегодня в результате постоянных атак была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.

В понедельник, 5 сентября, в результате постоянных обстрелов оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отключена последняя линия, которая соединяла узел объекта с энергосистемой Украины.

Об этом говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«За последние три дня российские оккупационные войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС — Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС — Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС — Мелитополь. Также повреждено АО 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов, была отключена ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС – Ферросплавная.

«Это последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины. Как следствие – был разгружен и отключен от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные нужды ЗАЭС», — отметили в «Энергоатоме».

Как сообщал Курсор, российские оккупанты вывезли всю свою технику с территории Запорожской атомной электростанции из-за приезда миссии Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ). Кроме того, рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе «Потерянный мир», покинула Херсон и вывезла в оккупированный Крым награбленное имущество в пяти тентованных грузовиках.

Ранее Курсор писал о том, что 1 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС, после чего на станции остались 5 инспекторов, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу на объекте.

Во время визита на ЗАЭС удалось снять военную технику рф*, что запрещено нормами международного права. Российские пропагандисты утверждают, что она обеспечивает радиационную и химическую защиту станции.

Также Курсор информировал о том, что в россии «анонсировали» провокации на ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ. В частности, в так называемом «главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области» утверждают, что Украина якобы может устроить «провокацию» во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обвинить в этом рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!