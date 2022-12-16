Начальник полиции Польши пострадал от взрыва после подарка от «украинского чиновника» — СМИ

Начальник польской полиции Ярослав Шимчик получил легкие травмы после того, как взорвался подарок, который он получил от высокопоставленного украинского чиновника.
Об этом сообщило министерство внутренних дел Польши.
В ведомстве рассказали: «Вчера в 7:50 утра в помещении рядом с кабинетом начальника полиции произошел взрыв».
«Один из подарков, полученных начальником полиции во время рабочего визита в Украину 11 и 12 декабря, взорвался», — говорится в сообщении.
Во время визита Шимчик встретился с руководителями полиции и служб по чрезвычайным ситуациям Украины, и получил «подарок от одного из руководителей служб Украины», — сообщили в МИД.
Травмы начальника полиции «незначительные», но он остается в больнице под наблюдением.
«Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать разъяснения», — добавили в министерстве. Польша является союзником Украины в ее борьбе против российского агрессора и приняла большое количество украинских беженцев.
В Украине намерены провести расследование, кто скрывается за отправителем такого «подарка».
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