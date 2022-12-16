Начальник полиции Польши пострадал от взрыва после подарка от «украинского чиновника» — СМИ

«15 декабря в 7:50 утра в помещении рядом с кабинетом начальника полиции произошел взрыв», — сообщили в министерстве иностранных дел Польши.

Начальник польской полиции Ярослав Шимчик получил легкие травмы после того, как взорвался подарок, который он получил от высокопоставленного украинского чиновника.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Польши.

В ведомстве рассказали: «Вчера в 7:50 утра в помещении рядом с кабинетом начальника полиции произошел взрыв».

«Один из подарков, полученных начальником полиции во время рабочего визита в Украину 11 и 12 декабря, взорвался», — говорится в сообщении.

Во время визита Шимчик встретился с руководителями полиции и служб по чрезвычайным ситуациям Украины, и получил «подарок от одного из руководителей служб Украины», — сообщили в МИД.

Травмы начальника полиции «незначительные», но он остается в больнице под наблюдением.

«Польская сторона обратилась к украинской стороне с просьбой дать разъяснения», — добавили в министерстве. Польша является союзником Украины в ее борьбе против российского агрессора и приняла большое количество украинских беженцев.

В Украине намерены провести расследование, кто скрывается за отправителем такого «подарка».

Ранее Курсор писал о новых массированные обстрелы: российские ракеты вновь нацелены на украинские города.

Кроме того, сообщалось, что на территории Польши упала ракета российского производства — МИД.

Еще напомним, в США раскрыли секретные документы по убийству Кеннеди.