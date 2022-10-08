«Начало»: у Зеленского прокомментировали пожар на Крымском мосту

В рф* сообщили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту вспыхнул масштабный пожар, в результате чего движение было перекрыто. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал инцидент.

На своей странице в Twitter он написал, что это происшествие является началом, ведь все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украины, а все российское оккупационное — изгнано.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал лишь слово: «головотяпство». Так в российской федерации оправдывают провалы, допущенные в ходе полномасштабной войны против Украины.

«Курсор» писал ранее, что мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Еще мы писали, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Напомним, что геоэколог Юрий Медовар рассказал о том, как можно уничтожить Крымский мост.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!