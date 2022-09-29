Нам приказали убивать каждого: СМИ опубликовали телефонные разговоры солдат рф

Американское издание The New York Times обнародовало тысячи часов перехваченных телефонных разговоров российских оккупантов в Украине в период с февраля по март этого года.

Записи были сделаны с начала войны в Украине и включают март. Военные рф рассказывают своим родным и знакомым о том, как жестоко убивают мирных украинцев, мародерствуют, как армия *россии несет потери, а также жалуются на глупые решения своего руководства и называют войну «самым тупым решением властей».

Вот некоторые не дословные цитаты, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться:

Я зашёл в лес, а там, короче, море трупов в гражданской одежде. Море. Я столько трупов в жизни не видел на*уй. Просто п*зда. Там края этих трупов не видно.

Если их отпустить, они могут сдать наши позиции. Приняли решение просто застрелить…Даже если мы их возьмем в плен, то их надо содержать. и кормить, а у нас еды не так много.

Нам сказали, что в месте, куда мы приедем, будет много гражданских. Нам дали приказ убивать каждого, кого видим.

Трупы валяются на дорогах, мирные жители. П*здец вообще.

Наши всё прут. Телевизоры, мясорубки, шуруповерты, какие-то чемоданы бл*ть.

Всё спиз*ено нах*й, всё выпито, алкоголь какой был.

Квартиру ищи где-нибудь в Оренбурге. У меня квартира целая в кармане лежит – 5 миллионов рублей.

Ты какой телевизор хочешь: LG или Samsung? Два парня взяли себе телики размером с нашу кровать.

Когда там он собрался заканчивать всю эту ху*ню, путин, бл*дь?

Вот инструкция, как сдаться в плен российским солдатам:

Ранее мы рассказывали, что мобилизованные россияне основали партизанское движение.

Также «Курсор» сообщал о том, что боксер и депутат Валуев получил повестку, но военкомат не посетил.

Помимо этого, стало известно, что россия мобилизует на фронт стрелков с косоглазием и ВИЧ-положительных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!