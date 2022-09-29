Остановим войну путина: мобилизованные россияне основали партизанское движение

В соцсетях распространяется видео, записанное мобилизированным россиянином. В нем он рассказал о зарождении партизанского движения, которое будет наносить вред армии рф.

Солдат объявил о начале партизанской деятельности лишь после того, как мобилизовался.

«Мы подпольное движение, в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизовались в русскую армию, чтобы разоружить ее изнутри. Мы будем «сливать» позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии, на складах и штабах. Нас немного, но уж поверьте, будет больше. Остановим войну путина, мы не должны умирать за интересы тирана», – заявил мужчина.



Вот инструкция, как сдаться в плен российским солдатам:

Ранее контрактники рф заявили, что все мобилизованные на войну в Украине погибнут.

Также «Курсор» сообщал о том, что россия мобилизует на фронт стрелков с косоглазием и ВИЧ-положительных.

Помимо этого, в Украине рассказали, как решают проблему иранских беспилотников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!