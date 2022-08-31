Названы дата и место похорон Горбачева

Бывшего президента СССР Михаила Горбачева похоронят 3 сентября, в субботу, на Новодевичьем кладбище, которое находится в *москве.

Дочь покойного политика Ирина сообщила российским журналистам, что для прощания согласовали Колонный зал Дома союзов. Ей неизвестно, планируется ли организация государственных похорон Горбачева.

Прощание с первым и последним президентом СССР состоится с 10.00 до 14.00. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой Максимовной, о чем сказано в завещании. В данный момент не принято решение касаемо допуска на похороны только родных покойного, либо же всех желающих.

Отметим, что Горбачев скончался вечером 30 августа 2022 года в 91-летнем возрасте в московской больнице, где он находился под постоянным наблюдением врачей с начала 2020 года. Смерть наступила из-за тяжелого продолжительного заболевания.

Это событие оплакивали еврейские организации, для которых Горбачев был лидером, поднявшим железный занавес и позволивший около 2 миллионам советских евреев свободно исповедовать свою религию или покинуть страну.

Кроме этого, на смерть последнего президента СССР отреагировал премьер-министр Яир Лапид. Он назвал покойного «храбрым лидером и великим государственным деятелем». С реакцией мировых лидеров на смерть Горбачева читатели могут ознакомиться по ссылке.

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