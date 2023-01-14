«Негодяи, что вы наделали»: мама жертвы ударов по Днепру прокляла россиян

В сети появилось эмоциональное видео с жительницей украинского города Днепр, который сегодня пострадал от ракетной атаки *рф.

Об этом сообщает «11 канал«.

Украинка потеряла сына и в слезах обращается к российскому народу.

«За что ты его погубил? Вы сюда приезжали к нам в город. Мы вас принимали, как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали с моим сыном? Негодяи. Я вас проклинаю до седьмого поколения. Будьте вы, собаки, всю жизнь прокляты всеми людьми, мной и всеми материнскими слезами», ‒ сказала она.

Это событие уже также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор! Мир должен остановить это зло. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», ‒ написал украинский лидер.

По его словам, разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают.

Отметим, что сегодня днем, 14 января, вс рф нанесли массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом в украинском городе Днепр.

Вследствие этого один из подъездов был полностью разрушен. Многие люди оказались под завалами. Очевидцы сняли видео, на котором слышен крик жителей обвалившегося здания.

По словам мэра города, завалы будут разбирать всю ночь. Российская ракета ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней вс рф оборвали.

Наблюдается пожар на уровне второго этажа на площади 70 кв. и возгорание 15 автомобилей. Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Всего к работам привлечены более 230 человек и 67 ед. техники.

На месте происшествия работают психологи ГСЧС и обустраиваются пункты обогрева.

«Курсор» сообщал, что в Киеве чиновники уже отреагировали на ракетную атаку рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.