Удар по многоэтажке в Днепре: минимум 5 погибших, из-под завалов слышны крики людей

В украинском городе Днепр после ракетного удара *вс рф многие люди оказались под завалами многоэтажного дома. Также есть информация о раненых и погибших.

Очевидцы зафиксировали, что жертвы обстрела кричат под завалами и не могут выбраться.

Отметим, что сегодня, 14 января, россия осуществила сразу несколько ракетных атак по территории Украины. Один из них пришелся по многоквартирному дому в Днепре. Жуткие фото и видео с места событий доступны в нашем материале.

«Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте. Прекрасно знаю дом в который прилетел в Днепре, родился и проживал рядом. Знаю людей из этого района. Приветливы и дружелюбны! Злость. Общался с мэром Днепра – Борисом Филатовым, он также уже выехал на место, где россия устроила террор», ‒ рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Спустя некоторое время мэр города сообщил, что целый район обесточен полностью и отключен от систем жизнеобеспечения. По его словам, завалы будут разбирать всю ночь, а также на месте плохая связь.

Для разбора завалов подключили искусственное освещение. Заблокированных в разрушенной многоэтажке людей снимают кранами. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.

Согласно первым предварительным данным, погибли 5 человек, ранения получили 10 человек, среди которых есть дети. 15 местных уже достали спасатели.



«Курсор» сообщал, что аналитики рассказали, что может спасти Украину от комбинированного обстрела ракетами и БПЛА.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.