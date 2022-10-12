«Нет вобле!»: россиянка оригинально выкрутилась в суде за антивоенный лозунг

Женщина убедила суд в том, что «испытывает неприязнь к данному виду рыб».

В российском Тюменском суде оправдали девушку за антивоенный лозунг, потому что ей удалось убедить судью, что под «НЕТ В***Е» имела в виду «НЕТ ВОБЛЕ».

Об этом сообщает SVTV News.

В конце сентября Алиса нарисовала на площади Единства и согласия в Тюмени знак пацифизма и оставила надпись «НЕТ В***Е». Это привлекло внимание полицейских, которые сочли, что этим поступком девушка попробовала «дискредитировать» армию *россии. За это на девушку завели административное дело.

Однако, во время суда Алиса не растерялась и сказала, что и впрямь написала лозунг на асфальте синими мелками, но имела в виду вовсе не войну, а воблу. Она оставила письменное пояснение, где заявила, что «испытывает неприязнь к данному виду рыб».

Ее мастерская аргументация сразила следователя наповал, и ему не удалось ничего возразить. В суде постановили прекратить дело и вернуть гражданке мелки, которыми она создала свой антивоенный лозунг.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!