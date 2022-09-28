Незаконно мобилизованные граждане сами в этом виноваты – военком рф

Военком Алтайского края Марат Усманов заявил, что жалующиеся на незаконную мобилизацию призывники рф сами несут ответственность за эту ситуацию.

По словам Усманова, мобилизованным нужно было просто вовремя уведомить военкомат об изменении своего семейного положения, смене места работы и наличии «брони».

Об этом сообщает SVTV.

Возможно, это является хитрым планом российских военных комиссариатов, направленным на то, чтобы мужчины сами приходили к ним и, таким образом, облегчали их работу.

Отметим, что даже если гражданина *российской федерации насильно мобилизовали, он все равно может спасти свою жизнь:



Ранее мы рассказывали, что Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор россиянина с его женой, где она рассказывает об их сыне, тоже воюющем на украинских территориях. По словам женщины, российское командование бросило своих солдат и заявило: «Если какое-то наступление или отступление, с*бывайтесь, как хотите, вы нам нах*не нужны».

Она утверждает, что не может связаться со своим сыном и получает информацию о нем от матери другого российского оккупанта. Также она зачитала письмо, где сын ее знакомой рассказывает об успехах украинских военных: «У меня начиналась паника, трясет всего…сегодня нас отх*ярили с HIMARS». Видео доступно здесь.

Также «Курсор» сообщал, что о том, к чему может привести ядерный шантаж путина.

Помимо этого, в россии объявили в розыск первых уклонистов. Ими считаются граждане, которых не смогли обнаружить и вручить им повестку лично в руки. Также стало известно о поиске уклонистов с помощью системы распознавания лиц, и о том, что в армию рф мобилизовали мужчину с больной матерью на иждивении.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!