Незаконно мобилизованные граждане сами в этом виноваты – военком рф

По словам Усманова, мобилизованным нужно было просто вовремя уведомить военкомат об изменении своего семейного положения, смене места работы и наличии «брони».
Об этом сообщает SVTV.
Возможно, это является хитрым планом российских военных комиссариатов, направленным на то, чтобы мужчины сами приходили к ним и, таким образом, облегчали их работу.
Отметим, что даже если гражданина *российской федерации насильно мобилизовали, он все равно может спасти свою жизнь:
Ранее мы рассказывали, что Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор россиянина с его женой, где она рассказывает об их сыне, тоже воюющем на украинских территориях. По словам женщины, российское командование бросило своих солдат и заявило: «Если какое-то наступление или отступление, с*бывайтесь, как хотите, вы нам нах*не нужны».
Она утверждает, что не может связаться со своим сыном и получает информацию о нем от матери другого российского оккупанта. Также она зачитала письмо, где сын ее знакомой рассказывает об успехах украинских военных: «У меня начиналась паника, трясет всего…сегодня нас отх*ярили с HIMARS». Видео доступно здесь.
Также «Курсор» сообщал, что о том, к чему может привести ядерный шантаж путина.
Помимо этого, в россии объявили в розыск первых уклонистов. Ими считаются граждане, которых не смогли обнаружить и вручить им повестку лично в руки. Также стало известно о поиске уклонистов с помощью системы распознавания лиц, и о том, что в армию рф мобилизовали мужчину с больной матерью на иждивении.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!