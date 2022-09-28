Блеф или реальная угроза: к чему может привести ядерный шантаж путина

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину путин и его приспешники постоянно угрожают украинцам и западному сообществу применением ядерного оружия. Но на что это указывает на данной стадии?

Путин полагает, что наличие ядерного оружия позволяет безнаказанно совершать военные преступления. Подобная риторика не звучала из уст даже во времена Холодной войны от руководства СССР.

Об этом сообщает Cyprus Daily News.

Эти высказывания являются симптомом того, что *путин и его армия неспособны противостоять Украине, как и эффективно использовать тактическое ядерное оружие для обороны оккупированных территорий. На «успехи» армии рф непосредственно указывает объявление «частичной мобилизации».

Кремлевский диктатор часто разражается ядерными угрозами, но разве массовая отправка россиян на войну может указывать, что путин способен применить ядерное оружие против украинского народа? Единовременная отправка на убой сотней тысяч (возможно, миллионов) россиян перед использованием ядерных зарядов выглядит бессмысленной.

Одновременно с этим рассмотрение путина и руководства рф как рациональных агентов может быть ошибкой. Учитывая цепь иррациональных решений россии, ее ядерные угрозы стоит воспринимать серьезно, ибо еще несколько лет назад мало кто мог представить, что в Европе начнется настолько кровопролитная война.

В силу этого в США уже занимаются разработкой реакции на применение рф ядерного оружия. Если это произойдет, то американцы могут уничтожить Черноморский флот рф, нанести масштабный удар по армии россии и пойти на другие шаги. Об этих способах сдерживания ядерного удара США уже уведомила россию через свои дипломатические каналы.

По словам директора ЦРУ Уильма Бернса, США воспринимают путина достаточно серьезно, учитывая все, что «поставлено на карту». Риторика кремля называется безрассудной, а потому сложно спрогнозировать: блефует он касаемо применения ядерного оружия или нет, но угроза определенно существует. Подробнее о комментарии Бернса читайте в нашем материале.

Ранее в кремле рассказали, когда закончится война в Украине.

Также «Курсор» сообщал, что посольство США в москве призвало американцев срочно покинуть территорию россии.

Помимо этого, посол Израиля подтвердил, что Украина сбила иранские беспилотники, запущенные рф для атаки по Умани.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!