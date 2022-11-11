Николаевская область Украины освобождена — глава обладминистрации

По словам Виталия Кима, весь водовод из Днепра также находится под контролем Украины, но впереди его разминирование.

Вся Николаевская область Украины, кроме Кинбурна, освобождена.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, формально под оккупацией остается лишь небольшая часть территории на Кинбурнской косе — там расположены три села, которые принадлежат Николаевской области, и национальный парк «Белобережье Святослава».

«Теперь официально: вся (Николаевская — прим. ред.) область, кроме Кинбурна, свободна», – написал Ким.

Он также сообщил, что весь водовод из Днепра также находится под контролем Украины, но впереди его разминирование.

Как сообщал Курсор, в сети продолжают появляться новые видео освобожденного от российских оккупантов украинского города Херсон.

Позже президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением в связи со входом военных Вооруженных Сил Украины в Херсон. По словам Зеленского, сегодняшний день является историческим.

«Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое», — сказал президент Украины.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!