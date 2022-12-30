Ночью рф снова атаковала Киев иранскими беспилотниками

Продолжая дневную ракетную атаку на Украину, россия ночью направила по Киеву беспилотники иранского производства.

В ночь на 30 декабря в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО сбили их все.

Об этом сообщил начальник Киевской военной администрации Сергей Попко.

Один из барражирующих БПЛА Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе украинской столицы, оно частично разрушено.

В соседнем жилом доме есть повреждения окон, информации о пострадавших не поступало.

После массированного удара по украинским городам 29 декабря, когда россией было выпущено 64 ракеты, в Украине сообщили о готовящемся новом ударе.

«Следующий ракетный удар россии может быть более массированным, чем сегодня», — заявил спикер Воздушных сил ВСУ Игнат.

Ранее Курсор писал, что в рф выступили с циничным заявлением на фоне массированной ракетной атаки по Украине.

Также мы сообщали о массированной атаке рф по Украине: обломки ракет попали в жилые дома в Киеве и Одесской области.

Кроме того, мы писали о взрывах на аэродроме Энгельс в рф и публиковали первые видеозаписи.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!