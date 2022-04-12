Nokia заявила об уходе из россии

Российский рынок покинули сотни компаний из разных отраслей. Теперь об уходе из россии сообщила финская телекоммуникационная компания Nokia.

Финская компания Nokia, которая является производителем телекоммуникационного оборудования, сообщила об уходе с российского рынка.

Во вторник, 12 апреля, компания заявила об этом на своем официальном сайте.

Сотни иностранных компаний разрывают связи с россией* после ее вторжения в Украину 24 февраля и после введения Западом санкций против москвы.

Хотя телекоммуникационный сектор был исключен из санкционного списка по гуманитарным соображениям, руководство Nokia сообщило, что уход из России — это единственный выход, который видит компания.

Постепенное сокращение поставок и расширения бизнеса в рф, которое Nokia проводила с начала военных действий россии в Украине, по мнению компании оказалось недостаточным, и привело к полному отказу от сотрудничества.

Вместе с тем в пресс-релизе сообщается: «Мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку наших клиентов во время выхода».

Пекка Лундмарк, гендиректор Nokia, заявил, что не видит возможности для продолжения сотрудничества с россией в нынешних обстоятельствах.

Ранее «Курсор» сообщал, что из-за путина россия стала государством-изгоем. Америка продолжит сотрудничать с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений россии.

Также редакция публиковала слова Зеленского, что россия угрожает всей Европе. Весь европейский проект – вот мишень для россии, заявил Зеленский. После уничтожения Украины путин намеревался пойти дальше.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!