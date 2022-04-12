Nokia заявила об уходе из россии

Финская компания Nokia, которая является производителем телекоммуникационного оборудования, сообщила об уходе с российского рынка.
Во вторник, 12 апреля, компания заявила об этом на своем официальном сайте.
Сотни иностранных компаний разрывают связи с россией* после ее вторжения в Украину 24 февраля и после введения Западом санкций против москвы.
Хотя телекоммуникационный сектор был исключен из санкционного списка по гуманитарным соображениям, руководство Nokia сообщило, что уход из России — это единственный выход, который видит компания.
Постепенное сокращение поставок и расширения бизнеса в рф, которое Nokia проводила с начала военных действий россии в Украине, по мнению компании оказалось недостаточным, и привело к полному отказу от сотрудничества.
Вместе с тем в пресс-релизе сообщается: «Мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку наших клиентов во время выхода».
Пекка Лундмарк, гендиректор Nokia, заявил, что не видит возможности для продолжения сотрудничества с россией в нынешних обстоятельствах.
Ранее «Курсор» сообщал, что из-за путина россия стала государством-изгоем. Америка продолжит сотрудничать с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений россии.
Также редакция публиковала слова Зеленского, что россия угрожает всей Европе. Весь европейский проект – вот мишень для россии, заявил Зеленский. После уничтожения Украины путин намеревался пойти дальше.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!