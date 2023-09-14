Новое видео с путиным вызвало очередные подозрения по поводу его здоровья

Путин странно подергивал ногой.

В СМИ снова активно обсуждают состояние здоровья глава кремля владимира путина* после того, как на видео попал момент где он подергивает ногой на встрече с главой КНДР.

К слову о встрече путина и Ына. Ким Чен Ын пригласил вчера владимира путина в свою страну во время их встречи в рф, и путин принял приглашение, сообщили сегодня в четверг государственные СМИ Пхеньяна ЦТАК. Приглашение поступило после того, как северокорейский лидер предложил российскому президенту свою поддержку в «священной борьбе» россии против Запада во время переговоров на космической базе на Дальнем Востоке рф. Переговоры также коснулись возможной помощи россии в космической программе Северной Кореи.

Госдепартамент США заявил, что администрация Байдена «без колебаний» введет дополнительные санкции в отношении россии и Северной Кореи, если они заключат новые сделки по поставкам оружия.

Курсор писал, что эксперты рассказали, почему путин и Ким Чен Ын молчат о снарядной сделке и чем это чревато.

Кроме того, мы сообщали, что Ким Чен Ын и песков попали на видео в курьезные ситуации, когда рассуждали о россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!