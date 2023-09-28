Видео с кадыровым обнародовал один из анонимных телеграм-каналов.

В сети распространили видео с рамзаном кадыровым*, на котором видно, что его здоровье оставляет желать лучшего.

Видео опубликовал один из анонимных телеграмм-каналов. Смотрите его здесь.

Как пишет автор канала, эту запись со встречи рамзана кадырова и главы росгвардии виктора золотова должны были обнародовать в телеграм-канале главы чечни в минувший понедельник, однако не стали этого делать, так как глава Чечни выглядит на видео "не очень".

Автор утверждает, что видео записали 21 сентября. Съемки проходили в здании, расположенном рядом с пятым корпусом центральной клинической больницы управления делами президента рф, в котором находится кадыров.

В телеграмм-канале отметили, что из-за того, что съемка была спонтанной, что золотов явно не знал о чем говорить, поэтому поздравил кадырова с юбилеем его матери, который был в начале августа, а также с днем ​​рождения республики, который отмечали в начале сентября. Кадыров пытался ответить на поздравления, но у него просто не получалось.

В конце встречи кадыров что-то бормотал, и преимущественно можно разобрать только вставку "дон".

Курсор напоминает, что Собчак рассказала новые детали о состоянии главы Чечни и показала фото.

Кроме того, Кадыров «превратился в овощ». Такое заявление сделал чеченский политик Масхадов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!