Собчак заявила, что побеседовала с кадыровым по видеосвязи.

Российская журналистка Ксения Собчак заявила, что провела разговор с рамзаном кадыровым*, главой Чечни, через видеосвязь. Разговор продолжался 40 минут, и Собчак опубликовала скриншот этой беседы.

По ее словам, кадыров сам позвонил ей после того, как Собчак выразила негодование после того, как кадыров обнародовал видеозапись, на которой сын главы Чечни, 15-летний адам кадыров, избивает уроженца Украины, которого обвиняют в сожжении Корана.

Согласно утверждениям Собчак, кадыров заявил ей, что не наказал своего сына за избиение и гордится им, считая его поступок "мужественным". Однако, он якобы подчеркнул, что если суд признает адама виновным, то он будет подвергнут наказанию в соответствии с законом.

Собчак также заявила, что кадыров сказал ей, что она может писать заявление в правоохранительные органы и выходить на акцию протеста и что ей "за это ничего не будет".

Собчак также сказала, что кадыров якобы разрешил ей писать о себе что угодно, но предостерег, что о семье кадырова ей писать нельзя.

"Жив, здоров, не нейросеть, очень энергично ел орехи кешью", - заявила Собчак о состоянии кадырова.

Собчак заявила, что пока не собирается покидать россию, но сказала, что готовит заявление, хотя не уточнила, к какому органу оно будет направлено.

Курсор ранее писал, что чеченский политик Масхадов сделал громкое заявление о кадырове. Так, по его словам, кадыров «превратился в овощ».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!