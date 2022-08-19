Россия готовит провокацию на ЗАЭС — аналитики ISW

Аналитики заявили, что россия* готовит фейковую операцию под false flag на самом крупном ядерном объекте, расположенном в Европе, — Запорожскую АЭС. Россияне намерены обвинить в этой провокации Украину.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Ранее командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты рф генерал-лейтенант Игорь Кириллов сказал, что украинские силы намерены осуществить провокацию на Запорожской АЭС, которая будет реализована во время приезда в Украину генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

По словам кириллова, эту провокацию готовят ВСУ, чтобы потом сделать россию виноватой в ядерной катастрофе. Если катастрофа произойдет, то зона отчуждения вокруг АЭС составит 30 км.

«Брифинг Кириллова, который был подкреплен заявлениями российского минобороны, совпадает с сообщениями о том, что россия запретили сотрудникам российских АЭС выходить на работу 19 августа», — добавляют аналитики института.

Эксперты отметили, что ранее появилось видео, на котором запечатлено, что на станции размещена российская военная техника вблизи ядерного реактора АЭС.

«Россияне создают условия, чтобы устроить провокацию на станции и сместить информационный нарратив, а также обвинить Украину в будущих операциях на территории станции», — заявили аналитики.

Ранее Курсор писал, что Владимир Зеленский призвал ООН обеспечить сохранность Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил ядерный шантаж рф на Запорожской АЭС.

Курсор сообщал, что эксперт рассказал, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.

Наша редакция сообщала, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится под обстрелами с прошлой недели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!