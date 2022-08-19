США одобрили удар Украины по оккупированному россией Крыму — СМИ

Ни один украинский чиновник пока публично не признал причастность Киева к крымской кампании.

Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном россией полуострове, согласно полученному CNN правительственному документу Украины, включая крупный взрыв на авиабазе Саки, в результате которого было уничтожено несколько военных самолетов москвы.

Об этом пишет Politico.

Ни один украинский чиновник пока публично не признал причастность Киева к крымской кампании. Но министр обороны Алексей Резников заявил в среду «Голосу Америки», что Украина не исключает нанесения ударов по оккупированной территории оружием, предоставленным США.

«Если мы говорим сегодня о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится противник, то, соответственно, таких ограничений у нас нет», — сказал он подчеркнув, что никаких обстрелов внутри юридически признанных границ Украины все равно не будет.

Высокопоставленный представитель администрации заявил NatSec Daily, что США поддерживают удары по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми.

«Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — сказал этот человек.

Кроме этого, чиновник ответил, что, согласно позиции Соединенных Штатов, «Крым — это Украина».

«Российским силам нечего там делать, и нападение на россиян в Крыму ничем не отличается от нападения на них в районе Киева, в Херсоне или на востоке Украины», — сказал Курт Фолкер, бывший посол США в НАТО и специальный представитель по Украине при администрации бывшего президента сША Дональда Трампа.

Позиция администрации действующего президента США Джо Байдена — это не столько сдвиг, сколько подтверждение давней политики. Несмотря на то, что они предельно четко заявили, что Украина не должна использовать оружие американского производства для нападения на территории россии, что, как опасается Байден, может спровоцировать Третью мировую войну, Вашингтон не признает контроль москвы над захваченным полуостровом.

Эксперты отметили, что начался сезон атак на российские цели в Крыму, и похоже, что атаки будут продолжаться.

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