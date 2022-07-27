Новый этап газовой войны: рф запугивает и пытается манипулировать Европой

Владимир путин осознал, что российская армия не способна ни на какие успехи на поле боя — теперь россия намерена шантажировать Европу газовыми поставками.

Последние действия рф* в отношении поставок газа в Европу дают понять, что россия хочет создать энергетический кризис для Евросоюза.

Ожидается, что самые большие перебои поставок газа и его нехватка совпадут с началом холодов. Этот фактор, вероятнее всего, будет использован путиным как инструмент давления на западные страны.

Неудачи почти на всех фронтах дали понять российскому лидеру, что выиграть войну на поле боя невозможно. Именно поэтому он решил прибегнуть к таким «грязным» приема, как шантаж голодом, в виде блокады вывоза зерна, и энергетический кризис, который может начаться уже в ближайшее время.

На российский газ приходится 40 процентов от общего объема потребления природного газа в ЕС. Сейчас главной задачей для Брюсселя является поиск альтернативных поставщиков газа.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.