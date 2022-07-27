Россия предлагает Турции сотрудничество по Bayraktar — Эрдоган

Ранее турецкая авиастроительная компания Baykar Makina заявила, что не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 россии*.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил коллегам на встрече высшей партии, что президент россии владимир путин во время прошедшей встречи в Тегеране выступил с предложением о военном соглашении. По словам Эрдогана, путин предложил создать производственное предприятие БПЛА Bayraktar на территории рф.

Об этом сообщает CNN Türk.

По словам Эрдогана, «путин сказал: «Давайте работать вместе с Baykar». Турецкий лидер озвучил и предложении от ОАЭ касательно строительства фабрики Baykar на территории этого государства.

Ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар сказал, что он никогда не разрешит продажу Bayraktar российской федерации. Он добавил, что полностью поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.

«Между Турцией и Украиной существуют стратегические отношения, особенно в области авиации и космоса. Турция поддерживает Украину технологиями вооруженных беспилотников. Мы ничего в рф не передавали и не поставляли. Мы бы никогда такого не сделали», — заявил он.

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