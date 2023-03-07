Новый обмен пленными: сколько людей удалось вернуть Украине

Украинская сторона вернула из российского плена в рамках процедуры обмена 130 своих военнослужащих, включая 71 защитника «Азовстали».

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Очередной обмен пленными — нам удалось вернуть домой 130 наших людей — 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ (Государственная специальная служба транспорта – ред.) Среди них — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — с «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек с Донецкого направления», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, большинство людей имеют тяжелые ранения.

«Как говорит президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем», — добавил Ермак.

Как сообщал Курсор, российская федерация* отменила запланированный на 14 января очередной обмен пленными с Украиной. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Отметим, что сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться», — говорится в сообщении.

В штабе заявили, что россия активизировала спецоперации, призванные расшатывать общественные настроения в Украине. Так, враг использует как информационные поводы мероприятия, организованные в поддержку военнопленных.

Также Курсор писал о том, что 23 ноября между Украиной и российской федерацией прошел очередной обмен пленными. Из российского плена домой вернулись 36 украинских граждан.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.