В москве на одной улице нашли сразу два обезглавленных трупа

Один из них был врачом.

В *москве на одной и той же улице обнаружили сразу два обезглавленных человеческих трупа.

Об этом сообщает SVTV News.

Тело одного из мужчин без головы нашли в парке Дружбы на Фестивальной улице утром 12 сентября. Вскоре в квартире на этой же улице нашли обезглавленное тело другого мужчины.

Между местами обнаружения расстояние составляет 800 метров. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, есть ли связь ли между этими двумя убийствами.

Первой жертве на вид 25-30 лет и у него азиатская внешность, а второй является врачом-травматологом по имени Доржо. Его обезглавленное тело нашла в квартире родственница.

Также "Курсор" сообщал о подробностях исчезновения врача, который мог отравить кадырова.

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