Арестован подозреваемый.

12 сентября в москве* были обнаружены два обезглавливанных трупа. Подозреваемым оказался мужчина из Узбекистана.

Об этом сообщили российские СМИ.

Как пишет vesti.az, первой жертвой стал пожилой "турист" из Бурятии, который приехал в москву с намерением встретиться с подозреваемым, работавшим проститутом, и заняться с ним сексом. Однако во время встречи в квартире мужчины не смогли договориться о цене, и бурят был убит и обезглавлен на улице Фестивальной.

После этого преступник направился в парк, где нашел свою следующую жертву - мужчину из Киргизии. Они также вступили в половую связь, которая снова закончилась убийством.

Следствие задержало подозреваемого после второго убийства, и полиция сейчас собирает доказательства и готовится к проведению психолого-психиатрической экспертизы. Также анализируются записи с камер видеонаблюдения.

Курсор писал, что солдат рф признался, с каким удовольствием убивает украинцев на войне - перехват разговора.

Кроме того, мы сообщали, что в Рахате мужчина убил жену и попытался застрелиться сам.

Напомним также, что в Великобритании полицию вызвали из-за ритуального массового убийства в кафе, но ее ждал сюрприз.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!