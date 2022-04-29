ОБСЕ объявила о закрытии миссии в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) немедленно приступила к закрытию Специальной мониторинговой миссии в Украине. Об этом было объявлено на сайте организации.
«Это непростое решение. В рамках политического диалога с государствами-участниками мы рассмотрели все возможные варианты продления мандата Специальной мониторинговой миссии, но позиция российской федерации* не оставила нам иного выбора, кроме как предпринять шаги по закрытию миссии», — прокомментировал польский министр.
Рау заявил, что ОБСЕ будет стремиться продолжать свою деятельность в стране в соответствии со своими обязательствами по мандату.
Шмид, в свою очередь, подчеркнул, что миссия сыграла жизненно важную роль в Украине за последние восемь лет, и подчеркнул, что ОБСЕ делает все возможное для того, чтобы члены миссии были освобождены из российского плена.
Курсор ранее писал, что Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии. Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!