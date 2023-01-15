Община ХАБАД организовала эвакуацию пожилых евреев из Киева

Пожилых люди спасены благодаря помощи ЕОЦ ХАБАД в Киеве. Их перевезли в город Лодзь, Польша.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Около двух недель назад была вывезена первая группа, в которую вошли десятки пожилых людей. Группу сопровождала команда волонтеров по оказанию медицинской помощи и поддержки пожилым людям. В прошлый четверг утром другой автобус выехал с группой из 30 человек и прибыл в Лодзь на субботу. Жители города Лодзь тепло приняли своих гостей из киевского общества.

«Путешествие было очень трудным, но теперь я больше не боюсь умереть от голода, холода или бомб», — рассказала 83- летняя Лея. Старики преодолели более двадцати часов езды по разбомбленным дорогам, преодолели, пока их не встретили в гостевом доме еврейской общины в Лодзе.

Лея уже много лет не выезжала из Киева. С тех пор как ее муж умер 20 лет назад, она живет одна в своем доме в Украине. В последние годы состояние ее здоровья ухудшилось, она страдает от артериального давления и других проблем со здоровьем. В своей сложной ситуации она предпочитала не покидать свой дом в Киеве, несмотря на войну и бомбежки. Также 70-летняя Эма долго пыталась остаться в Киеве, несмотря на опасность. В Киев она приехала в 2014 году из оккупированного русскими Донецка.

На прошлой неделе Эма и Лея вместе с десятками других пожилых людей были эвакуированы еврейской общиной ЕОЦ ХАБАД в Киеве и переведены в Лодзь. «Холод уже доходит до минус 10 градусов, а дома в городе часто стоят без отопления из-за длительных перебои с электричеством, которые лишают возможности отапливать дома.

Раввин Киева Йонатан Маркович рассказал: «Мы пришли к решению, что нам следует пойти на необычный шаг и хотя бы на зиму увезти их в безопасное место».

«Мы обнаружили около 400 пожилых и больных людей, жизни которых угрожает опасность, если они останутся в своих домах. В этой группе риска находятся люди старше 65 лет и моложе, но свободные от призыва в армию. Мы считаем, что их пребывание в квартире без воды, электричества и отопления зимой может быть опаснее, чем ракеты. Это может поставить под угрозу их жизни», — объяснил раввин Маркович.

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