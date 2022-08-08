ЦАХАЛ сообщил о снятии абсолютно всех ограничений, введенных во время операции «Рассвет»

В понедельник, 8 августа, в Израиле постепенно вводилось поэтапное снятие ограничений, и после 12 часов сообщено о стабилизации ситуации и возвращении к обычному режиму жизни.

Оценив реальную ситуацию, ЦАХАЛ сообщил о решении отменить все ограничения, действовавшие на территории Израиля во время операции «Рассвет».

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Движение поездов между Нетивотом и Ашкелоном возобновится в 14:33.

7 августа, в 23:30 объявлено о режиме прекращения огня, ЦАХАЛ сразу прекратил активные боевые действия в рамках антитеррористической операции, а Исламский джихад еще проводил ракетные обстрелы в течение получаса. Ц

Целью операции было нанесение максимального ущерба террористической инфраструктуре «Исламского джихада» в Газе. И эти цели были достигнуты.

«Курсор» писал, что раскрыты причины, почему необходимо было срочно начинать операцию в Газе. Израиль принял единственно верное решение о начале военных действий против Исламского джихада, поскольку не мог продолжать удерживать приграничный район Газы в условиях назревания крупного конфликта.

Напомним, «Курсор» информировал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» ранее сообщал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада.

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