Очень опасно: Зеленский заявил, что рф начала готовить общество к ядерному удару

Президент Украины призвал мировое сообщество действовать прямо сейчас, чтобы не позволить рф* осуществить свой замысел.

Ядерные угрозы президента рф владимира путина продолжают вызывать беспокойство. Украинский лидер Владимир Зеленский не верит, что мир позволит это, но подчеркнул, что россиян уже начинают готовить к вероятному ядерному удару.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, это очень опасно, российская верхушка не знает, использует ли ядерное оружие, но она начинает готовить свое общество к этому. И чтобы рф не смогла осуществить свой замысел, президент Украины призвал мир действовать прямо сейчас.

Владимир Зеленский также прокомментировал истерику в российской федерации вокруг его заявления, которую российские пропагандисты неправильно перевели. Он подчеркнул, что не призывал НАТО к превентивным ядерным ударам по стране-агрессору, а имел в виду другие превентивные действия для сдерживания кремля, в частности экономические санкции.

Президент Украины отметил, что россияне сделали по-своему, как им было удобно, поэтому перекрутили его слова и начали ретранслировать в других направлениях.

«Курсор» писал ранее, что по словам украинского президента Владимира Зеленского, российская формула войны состоит в том, чтобы убивать, запугивать, фиксировать угрозы свободным государствам.

Еще мы писали, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.