Очередной абсурд: В рф хотят запретить иностранцам усыновлять российских детей

Российские законодатели подали законопроект, который запретит усыновление российских детей гражданами «недружественных» стран на фоне роста напряженности в связи с военными действиями москвы* в Украине.
Если законопроект будет принят, он расширит действие закона 2012 года, запрещающего американским семьям усыновлять российских детей.
В то время этот запрет вызвал взрыв негодования, поскольку критики Кремля заявили, что из-за него российские сироты, многие из которых имеют физические или умственные проблемы, становятся жертвами противостояния между Вашингтоном и москвой.
Новый законопроект, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, Государственной Думы, предлагает распространить запрет на граждан стран, «совершающих недружественные действия» в отношении россии.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!