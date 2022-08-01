Очередной абсурд: В рф хотят запретить иностранцам усыновлять российских детей

Российские депутаты внесли в Госдуму закон, который запретит гражданам «недружественных» стран усыновлять российских детей. Этот закон уже возмутил оппозиционных политиков.

Российские законодатели подали законопроект, который запретит усыновление российских детей гражданами «недружественных» стран на фоне роста напряженности в связи с военными действиями москвы* в Украине.

Если законопроект будет принят, он расширит действие закона 2012 года, запрещающего американским семьям усыновлять российских детей.

В то время этот запрет вызвал взрыв негодования, поскольку критики Кремля заявили, что из-за него российские сироты, многие из которых имеют физические или умственные проблемы, становятся жертвами противостояния между Вашингтоном и москвой.

Новый законопроект, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, Государственной Думы, предлагает распространить запрет на граждан стран, «совершающих недружественные действия» в отношении россии.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.