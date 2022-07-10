Огонь по своим: российские войска разбомбили солдат ДНР

Российские оккупанты разбомбили второй батальон первого армейского корпуса так называемой «Народной милиции ДНР», сообщила Служба Безопасности Украины.
Российские военные пытались сохранить этот инцидент в тайне, поскольку боевики «Л/ДНР» уже подозревают россию* в использовании их в качестве «пушечного мяса».
«Они стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ничего. Я так понял, что их даже не кормили нормально. А потом их бросили куда-то на передовую. Они попали на русских, русские их разбили», — сказал один из бойцов «ДНР».
Точное число потерь в результате инцидента со стороны россии не публикуется.
«Курсор» писал про 30 человек под завалами: после российских обстрелов в Донецкой области обрушился дом. Российские ракетные обстрелы по жилому сектору привели к обвалу пятиэтажного дома в Часовом Яре Донецкой области, где под завалами находятся более 30 человек.
Наш сайт информировал, что у Зеленского обвинили российскую армию в трусости: Не смогут победить в бою. Солдаты рф как огня боятся бойцов ВСУ и делают все возможное, чтобы не встречаться с ними в реальном бою. Но при этом россияне продолжают убивать мирных людей и разрушать их дома.
Мы сообщали, что в Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!