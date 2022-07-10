Огонь по своим: российские войска разбомбили солдат ДНР

Российские войска не только бомбят мирных жителей в десятках городах украины — оккупантов в очередной раз поймали на уничтожении собственных союзных войск из так называемого ДНР.

Российские оккупанты разбомбили второй батальон первого армейского корпуса так называемой «Народной милиции ДНР», сообщила Служба Безопасности Украины.

Российские военные пытались сохранить этот инцидент в тайне, поскольку боевики «Л/ДНР» уже подозревают россию* в использовании их в качестве «пушечного мяса».

«Они стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ничего. Я так понял, что их даже не кормили нормально. А потом их бросили куда-то на передовую. Они попали на русских, русские их разбили», — сказал один из бойцов «ДНР».

Точное число потерь в результате инцидента со стороны россии не публикуется.