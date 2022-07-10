Огонь по своим: российские войска разбомбили солдат ДНР

15:10, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Российские войска не только бомбят мирных жителей в десятках городах украины — оккупантов в очередной раз поймали на уничтожении собственных союзных войск из так называемого ДНР.

Российские оккупанты разбомбили второй батальон первого армейского корпуса так называемой «Народной милиции ДНР», сообщила Служба Безопасности Украины.

Российские военные пытались сохранить этот инцидент в тайне, поскольку боевики «Л/ДНР» уже подозревают россию* в использовании их в качестве «пушечного мяса».

«Они стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплаты, ничего. Я так понял, что их даже не кормили нормально. А потом их бросили куда-то на передовую. Они попали на русских, русские их разбили», — сказал один из бойцов «ДНР».

Точное число потерь в результате инцидента со стороны россии не публикуется.

«Курсор» писал про 30 человек под завалами: после российских обстрелов в Донецкой области обрушился дом. Российские ракетные обстрелы по жилому сектору привели к обвалу пятиэтажного дома в Часовом Яре Донецкой области, где под завалами находятся более 30 человек.

Наш сайт информировал, что у Зеленского обвинили российскую армию в трусости: Не смогут победить в бою. Солдаты рф как огня боятся бойцов ВСУ и делают все возможное, чтобы не встречаться с ними в реальном бою. Но при этом россияне продолжают убивать мирных людей и разрушать их дома.

Мы сообщали, что в Евросоюзе посмеялись над рф и «потроллили» российских дипломатов за твит. 

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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