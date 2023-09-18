Огромный виадук рухнул на дорогу в российском владивостоке - появилось видео

На федеральной трассе на въезде во владивосток* (российская федерация) водитель самосвала забыл опустить кузов и на большой скорости полностью снес пешеходный переход.

Об этом пишут российские паблики.

Согласно фотографиям в социальных сетях, виадук был крытым и при падении он перевернулся. Кроме самого шофера никто не пострадал, на переходе на улице Весенней в тот момент никого не было.

Выезд из Владивостока и въезд в город из-за происшествия оказался заблокирован. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края прокомментировали ситуацию:

"По распространившемуся видео видно, что у проезжавшего мимо (под надземным пешеходным переходом) автопоезда с полуприцепом-самосвалом был поднят кузов, что и послужило причиной данного ДТП. Заключение является предварительным, более точную информацию должны дать органы ГИБДД".

"Курсор" писал ранее, что в волгоградской области (россия) потерпел крушение самолет Су-24.