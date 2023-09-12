В волгоградской области рф потерпел крушение самолет Су-24 – СМИ

На борту находились два члена экипажа.

В *волгоградской области (россия) потерпел крушение самолет Су-24.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, воздушное судно упало в Калачевском районе в 5 километрах от хутора Ложки. На борту находились два члена экипажа.

На место происшествия отправили сотрудников спасательных служб. Со временем журналисты сообщили, что на бомбардировщике совершали учебный полет.

На его борту не было боекомплекта. Приблизительно в 19 часов по местному времени он пропал с радаров, а после сообщили, что он потерпел крушение. Удалось ли летчикам катапультироваться – пока что не сообщается.

В минобороны россии подтвердили крушение самолета при выполнении планового учебно-тренировочного полета в волгоградской области.

В ведомстве уточнили, что полет совершался без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!