Оккупантов больше в 10 раз: Зеленский сравнил потери Украины и россии

Украинский лидер утверждает, что кремль использует своих военных как «пушечное мясо».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери армии *рф в войне в 10 раз выше, чем в ВСУ.

Об этом сообщает CNN.

Украинский лидер не стал называть точные цифры, но отметил, что между потерями есть «очень существенная разница». По его словам, командование армии рф не жалеет своих военных и отправляет их на фронт как «пушечное мясо».

В силу этого оккупанты несут огромные потери. Зеленский утверждает, что сломить наступление российских военных удалось с помощью артиллерии, которую Украина получила от США и Европы.

«Каждый раз, когда мы просим артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а в первую очередь о защите наших военных. Мы их остановили, деоккупировали большую часть территории. Действительно, нам помогла артиллерия и новые технологии», ‒ сказал он.

Также президент Украины прокомментировал информацию Пентагона, согласно которой кремль потерял половину танков в ходе полномасштабного вторжения. Он считает, что эта оценка близка к реальному положению дел. Однако, «реальной картины (потерь), особенно по личному составу, никто не знает».

Дополнительно Зеленский поблагодарил американских налогоплательщиков за то, что Украина получила от США миллиардную военную помощь. Он просит не останавливаться и помогать украинскому народу защищаться от оккупантов.

«Мы бы очень хотели, чтобы объем поддержки остался прежним после выборов в Конгресс. Нужно сохранить двухпартийную поддержку после выборов», ‒ добавил он.

Ранее в США заявили, что потери армии россии в Украине составляют «значительно более» 100 000 солдат.

Также «Курсор» сообщал, что россияне роют окопы на севере оккупированного Крыма.

Помимо этого, рф отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!