Оккупанты в Мелитополе меняют украинские названия: в опалу попала Еврейская улица

В Мелитополе Запорожской области российские захватчики вместе с местными коллаборантами занялись переименованием улиц, названных, по их мнению, в честь «украинских нацистских идеологов».

Захватчики заявили о своих целях переименовать 55 улиц, 30 переулков и даже одну площадь.

Таким образом, самопровозглашенный глава области Е.Балицкий и его ставленница, пособница террористов и оккупантов Данильченко, посчитали «нацистскими» названия улиц в честь гетьманов Украины, князя Ярослава Мудрого и улицу, названную в честь героя СССР.

Абсурд дошел до того, что даже переименовывают Еврейскую улицу. Чем она не угодила — пока не известно. Также неясно, как это связывают с тем, что российские власти пришли в город с целью поддержать национальные меньшинства, которые якобы страдают от издевательств украинского правления.

Ранее Курсор писал, что в результате российских обстрелов в Запорожской области разрушена старинная синагога.

Редакция сообщала, что министр иностранных дел Коэн планирует посетить Украину в ближайшее время. Во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что планирует посетить Киев.

Наш сайт писал о самой большой тюрьме Европы: мэр Мелитополя рассказал в Давосе о ситуации в городе.

Напомним, что в ISW оценили, удастся ли россии захватить Бахмут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!