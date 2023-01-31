В результате российских обстрелов в Запорожской области разрушена старинная синагога

Посол в Украине показал фото разрушенной синагоги, которая пострадала от российских снарядов.

Синагога в городе Гуляйполе Запорожской области пробита снарядами во время российских обстрелов.

Об этом сообщил посол в Украине Михаэль Бродский.

Нынешнее кирпичное здание действующей синагоги было построено в 1909 году на месте старой деревянной синагоги, существовавшей с 1872 года.

Ранее Курсор писал, что армия рф* разрушила Хоральную синагогу в украинском Бахмуте. Хоральная синагога в Бахмуте была построена местными евреями и является примером типичной европейской архитектуры середины XIX века.

Также наш сайт сообщал, что в сети показали, как ВСУ охраняют синагогу в Украине. Вооруженные силы Украины ведут охрану не только стратегических объектов, но и культурных, религиозных. Примечательно, что большое количество синагог в Украине превратились в настоящие убежища для евреев и украинцев.

Редакция сообщала, что министр иностранных дел Коэн планирует посетить Украину в ближайшее время. Во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что планирует посетить Киев

Напомним, что в ISW оценили, удастся ли россии захватить Бахмут.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!