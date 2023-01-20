Самая большая тюрьма Европы: мэр Мелитополя рассказал в Давосе о ситуации в городе

В каждом мирном жителе города оккупанты видят диверсанта, поскольку все люди в оккупации ждут возвращения Украины.

Мелитополь сегодня — это самая большая «тюрьма» Европы, оттуда практически невозможно выбраться.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Федоров рассказал о преступлениях оккупантов из рф* на территории города и соседних населенных пунктов.

По его словам, из города невозможно выехать. Несмотря на обещания российских захватчиков, они так и не открыли выезд в сторону Запорожья и жители остаются в заложниках.

Оккупанты говорили, что их «новогодние каникулы» продлятся до 15 января. Однако прошло больше месяца, а выезд до сих пор закрыт.

Зато российские террористы сделали жест невиданной щедрости: позволили детям, женщинам и старикам проходить 10 км «дороги жизни» пешком. Но и здесь есть нюансы.»Украинцы, депортированные из оккупации в сторону Запорожья, бесследно исчезают. Их выгоняют из домов почти без вещей, в одних тапках и заставляют добираться через «серую зону» пешком. Хвастаясь о выдворении «диверсантов» в роликах для росСМИ». Однако люди не доходят до переправы, где их ждет украинская сторона. Куда на самом деле отправляют украинцев остается неизвестным.

В городе постоянно пропадают граждане. Даже на 11-ом месяце оккупации жители оказывают мощное сопротивление врагу, а ВСУ и силы сопротивления мастерски уничтожают вражеские военные группировки.

В ответ на это оккупанты продолжают террор гражданских, ища среди них диверсантов. По данным Генштаба ВСУ, в отдельных населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области противник проводит фильтрационные мероприятия.

Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам — ищут подтверждения сотрудничества с Силами обороны Украины. Логика страны-террориста непредсказуема. В каждом гражданском они видят диверсанта, ведь все люди в оккупации ждут возвращения Украины.

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Напомним, что у Зеленского назвали единственный вариант окончания войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!