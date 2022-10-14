Оккупанты в панике: херсонские и мелитопольские власти просят эвакуировать их в рф

Предатели и коллаборанты Мелитополя и Херсона наперегонки обращаются к российским властям, умоляя эвакуировать их. ВСУ подходят все ближе, а расплачиваться за предательство — очень страшно.

Оккупационные власти Херсонской области и Мелитополя настоятельно рекомендовали местным жителям временно покинуть регион и выехать в россию.

При этом в Херсоне это объясняют прямо — наступлением вооруженных сил Украины и необходимостью защиты коллаборантов, а в Мелитополе рекомендуют выехать «для обучения и отдыха» на безопасные российские просторы.

Издание Financial Times сообщает, что ВСУ могут освободить Херсон уже на следующей неделе.

А украинские жители тем временем следят за очередными «перегруппировками», «жестами доброй воли», а также за лицом гаулейтера Стремоусова, который кричал, что «россия здесь навсегда».

Ранее Курсор писал про ядерный шантаж: россия перебросила бомбардировщики к границе с Норвегией. Российские бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 замечены на авиабазе Оленья возле норвежской границы. Данные получены со спутниковых снимков.

Также мы информировали, что россияне накапливают технику и живую силу вблизи Запорожской АЭС. Сейчас возле объекта критической инфраструктуры ситуация сложная, российские захватчики продолжают накапливать технику и живую силу.

Напомним, наш сайт публиковал, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным: «Он неадекватен». Украина продолжает воевать с российской федерацией, и попытки решить конфликт дипломатическим путем не увенчались успехом. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как пытался наладить контакт с российским диктатором.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!